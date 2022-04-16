Новосибирск, 16 апреля, 2022, 13:31 — ИА Регнум. В муниципальных образованиях Новосибирской области в кратчайшие сроки должны быть предприняты дополнительные меры по недопущению несанкционированных палов сухой растительности и усилены патрулирования населённых пунктов. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

Pxhere.com Травяной пожар

Напомним, что за сутки в Новосибирской области зафиксировали более 900 природных пожаров.

«Для быстрого реагирования на пожары и выявления поджигателей в рейды направлены профилактические межведомственные группы, за обстановкой в населённых пунктах также следят сельские старосты, — уточнили в ведомстве. — Кроме этого, организовано взаимодействие с главами муниципальных образований и представителями полиции по вопросам проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении лиц, которые допустили палы травы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 16 по 18 апреля на территории Новосибирской области ожидается высокая пожарная опасность четвертого класса горимости.

Читайте также: Новосибирцев предупредили о высокой пожароопасности