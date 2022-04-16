Орск, Оренбургская область, , 13:26 — REGNUM В Орске Оренбургской области мошенники выманили у 86-летней женщины 140 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Деньги Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

По данным следствия, неизвестный представился сыном гражданки и сообщил, что стал виновником ДТП. И для возмещения вреда здоровью, который якобы был причинён некой девушке, нужны деньги. Гражданка поверила ему и отдала свои сбережения.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Как сообщало ИА REGNUM, ранее у 91-летней жительницы Челябинска по схожей схеме выманили 150 тыс. рублей. Подозреваемого задержали.

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