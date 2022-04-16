Новосибирск, , 13:26 — REGNUM В Новосибирской области несмотря на особый противопожарный режим растёт число возгораний. Об этом сегодня, 16 апреля, сообщило новосибирское управление МЧС России.

Травяные пожары. Работа спасателей ГУ МЧС по Алтайскому краю

«Только за прошедшие сутки космические спутники зафиксировали 935 термических точек, 587 из них — в пятикилометровой зоне от населённых пунктов, 595 подтвердились как неконтролируемые палы растительности», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что наибольшее число термически активных точек зафиксировано в Доволенском, Барабинском, Куйбышевскиом, Убинском, Чулымском, Каргатском, Здвинском районах. В районе направлены четыре рабочие группы МЧС России. Для стабилизации обстановки с ландшафтными пожарами в Убинском, Чулымском и Каргатском районах задействованы силы и средства Сибирского спасательного центра МЧС России — 40 человек и семь единиц техники.