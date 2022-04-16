Ханты-Мансийск, , 13:25 — REGNUM В Югре за сутки на 16 апреля госпитализировали 10 больных с COVID-19, 134 человека выписано по выздоровлению. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Permkrai.ru

За минувшие сутки в Югре выявлено 118 новых случая заражения коронавирусом, на 29 человек больше, чем днём ранее.

С начала пандемии в Югре к 16 апреля насчитывается 208 538 случаев лабораторно подтверждённых заражений коронавирусом, выздоровели 204 913 пациентов, 2534 скончались (на одного человека больше, чем днём ранее).

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