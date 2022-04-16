Элиста, 16 апреля, 2022, 13:22 — ИА Регнум. У председателя правительства Республики Калмыкия будет больше заместителей. Их будет семь, а не пять, как прежде. Соответствующий указ подписал руководитель региона Бату Хасиков, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Кадровые назначения

Согласно документу, опубликованному на сайте главы региона, в республиканском правительстве добавятся две должности — первого заместителя и заместителя председателя правительства Калмыкии.

В настоящее время у председателя правительства Калмыкии Юрия Зайцева есть первый заместитель председателя правительства — министр финансов Республики Калмыкия, заместитель председателя правительства — руководитель аппарата правительства Республики Калмыкия, а также три заместителя.