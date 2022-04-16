Бразилиа, 16 апреля, 2022, 13:21 — ИА Регнум. В поддержку спортсменов из России, которые вынуждены выступать на соревнованиях без российских флага и гимна, выступил бразильский боец смешанного стиля (ММА) Марсио Сантос. Его слова 16 апреля приводит «Матч ТВ».

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«Несмотря на то что я бразилец, я ставлю себя на место каждого из российских бойцов. Я люблю нашу страну и горжусь тем, где мы родились и выросли. Было бы очень грустно, если бы я не мог представлять Бразилию или если бы ко мне относились не так, как к другим», — сказал он.

Также Сантос выразил надежду на то, что сложившаяся в данный момент ситуация со спортсменами из России изменится и все бойцы ММА смогут представлять свою Родину без опасения получить за это репрессии.

Отметим, ранее в ходе церемонии взвешивания перед турниром Bellator в США российский боец ММА Вадим Немков был представлен без флага РФ.