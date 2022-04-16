Рига, , 13:19 — REGNUM Минобороны Латвии обучает военных ВСУ работе с беспилотниками. Об этом 16 апреля сообщает пресс-служба ведомства.

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По данным министра обороны Латвии Артиса Пабрикса, в настоящее время на Украину доставлены «БПЛА, которые служат разведывательными средствами как для ротных, так и бригадных подразделений».

На данный момент Латвия оказала Украине помощь на сумму свыше 200 млн евро, поставив на Украину личное снаряжение, оружие, боеприпасы, противотанковое оружие и системы ПВО Stinger.