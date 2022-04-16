Новосибирск, 16 апреля, 2022, 13:19 — ИА Регнум. На территории Новосибирской области с 17 по 18 апреля ожидается преимущественно высокая пожароопасность (4 класса). Об этом сообщил Западно-Сибирский гидрометцентр.

ИА REGNUM Жара

Отметим, что сегодня, 16 апреля, в областной столице — Новосибирске — во второй половине дня сохранится погода без осадков, температура воздуха ожидается +20…+22 °C, в пригороде +17… +19 °C.

Завтра, 17 апреля, в Новосибирской области прогнозируется переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днём местами небольшие дожди. Температура воздуха ночью +5…+10 °C, местами до — 1 °C, днём — +12…+17 °C, местами до +22 °C.