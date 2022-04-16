Москва, , 13:16 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин подписал закон о штрафах для граждан и для юрлиц за публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. Соответствующий документ опубликован 16 апреля на портале правовой информации.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Так, КоАП РФ дополняется новой ст. 13.48 «Нарушение установленного федеральным законом запрета публичного отождествления целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, командования и военнослужащих нацистской Германии и европейских стран оси в ходе Второй мировой войны, а также отрицания решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы».

Устанавливается ответственность в виде: административного штрафа для граждан (от 1000 до 2000 рублей) либо административного ареста на срок до 15 суток; для должностных лиц — от 2000 до 4000 рублей; для юридических лиц — от 10 тыс. до 50 тыс. рублей.

Заповторное совершение правонарушения для граждан — административный штраф в размере от 2500 до 5000 рублей либо административный арест на срок до 15 суток. Для должностных лиц — административный штраф в размере от 5000 до 20 тыс. рублей или дисквалификация на срок от 6 месяцев до одного года; для юридических лиц — административный штраф в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.