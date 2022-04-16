Москва, 16 апреля, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о штрафах для граждан и для юрлиц за публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. Соответствующий документ опубликован 16 апреля на портале правовой информации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Так, КоАП РФ дополняется новой ст. 13.48 «Нарушение установленного федеральным законом запрета публичного отождествления целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, командования и военнослужащих нацистской Германии и европейских стран оси в ходе Второй мировой войны, а также отрицания решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы».

Устанавливается ответственность в виде: административного штрафа для граждан (от 1000 до 2000 рублей) либо административного ареста на срок до 15 суток; для должностных лиц — от 2000 до 4000 рублей; для юридических лиц — от 10 тыс. до 50 тыс. рублей.

За повторное совершение правонарушения для граждан — административный штраф в размере от 2500 до 5000 рублей либо административный арест на срок до 15 суток. Для должностных лиц — административный штраф в размере от 5000 до 20 тыс. рублей или дисквалификация на срок от 6 месяцев до одного года; для юридических лиц — административный штраф в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.