Нижний Новгород, 16 апреля, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Во время весеннего паводка в Нижегородской области под угрозой подтопления оказались пять скотомогильников с сибирской язвой. Об этом сообщил региональный Россельхознадзор.

Сибирская язва

По данным ведомства, скотомогильники, попавшие в зону возможного подтопления находятся в Борском, Арзамасском, Гагинском, Воскресенском и Спасском районах.

«Указанные сибиреязвенные скотомогильники законсервированы и обустроены в соответствии ветеринарно–санитарным требованиям. Специалисты ежегодно обследуют эти объекты, которые может затопить», — цитирует региональный Россельхознадзор портал NewsNN.

По оценкам специалистов ведомства, на территории Нижегородской области находятся более двухсот скотомогильников с сибирской язвой.

ИА REGNUM напоминает, что 14 апреля в Нижегородской области из-за паводка затопило еще три низководных моста — один около деревни Остреево на Бору и два моста неподалёку от посёлка Керженец в Семеновском районе.