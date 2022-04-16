Нижний Новгород, 16 апреля, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Призывников из Нижегородской области не станут отправлять в «горячие точки». Об этом 15 апреля сообщили пресс-службе Военного комиссара региона.

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По словам военного комиссара региона Сергея Агафонова «несмотря на проведение специальной военной операции число уклонистов не увеличилось».

«Армия становится всё более профессиональной. Требования к молодёжи растут. Это касается и физического здоровья, и психологического состояния», — цитирует Агафонова портал «В городе N».

ИА REGNUM напоминает, что весенний призыв на военную службу в Нижегородской области стартовал 1 апреля. Всего в регионе планируется призвать около трех тысяч человек, в том числе 700 из Нижнего Новгорода.