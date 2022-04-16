Кемерово, 16 апреля, 2022, 13:12 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 17 апреля, на лечении находится 1841 пациент с коронавирусом. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки было выявлено 133 новых носителя коронавируса. За это же время 97 человек были выписаны с выздоровлением.

Всего в регионе зарегистрировано 160 022 случая заражения коронавирусом, 155 970 человек выписаны, 2280 пациентов скончались.