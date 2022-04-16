Нижний Новгород, , 13:09 — REGNUM В мае 2022 года шествие «Бессмертного полка» в Нижегородской области пройдет в очном формате. Люди смогут выйти на улицы и участвовать в праздничном мероприятии, посвященному Победе в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили нижегородские СМИ 15 апреля.

Бессмертный полк в Нижнем Новгороде Polkrf.ru

По данным организаторов «Бессмертного полка» в Нижегородской области подготовка к шествию уже началась.

«В ближайшее время будут согласованы все юридические и процедурные вопросы проведения мероприятия. Вместе с традиционным шествием «Бессмертный полк» состоится и в онлайн-формате», — отметил член регионального штаба Бессмертного полка России Сергей Малиновский.