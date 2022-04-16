Иваново, 16 апреля, 2022, 13:09 — ИА Регнум. Начальник департамента здравоохранения Ивановской области задержан правоохранителям 15 апреля. Информацию, появившуюся ранее в СМИ, 16 апреля прокомментировали в УФСБ по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

В сообщении ведомства уточняется, что УФСБ России по Ивановской области расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 159 — по фактам хищения бюджетных средств на более чем 10 млн рублей при осуществлении закупок на поставку медицинского оборудования.

«В ходе расследования получены сведения о причастности к совершению данного преступления одного из руководителей департамента здравоохранения Ивановской области. 15.04.2022 данное должностное лицо задержано», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время проводятся следственные действия. Также по данному делу, уточнили в УФСБ, проходит другой руководящий сотрудник департаменте, его задержали в январе 2022 года.

«Максимальная санкция за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, составляет 10 лет лишения свободы», — уточнили в УФСБ Ивановской области.

Накануне, 15 апреля, в ряде ивановских СМИ появилась информация о задержании начальника департамента здравоохранения Ивановской области Артура Фокина, при этом официального подтверждения этому не было.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе был задержан, а затем арестован первый заместитель Фокина, по подозрению в причастности к мошенничеству.