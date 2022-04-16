Донецк, , 13:08 — REGNUM На сегодняшний день в Донецкой Народной Республики (ДНР) без энергоснабжения остается свыше 5 700 абонентов. Об этом 16 апреля сообщает штаб территориальной обороны ДНР в своем телеграм-канале.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

Кроме того, уточняется, что также остаются обесточенными 75 трансформаторных подстанций, две котельные, два учебных заведения и одна больница.

Как передавало ИА REGNUM, ранее член Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что стела, установленная на въезде в Энергодар Запорожской области, была перекрашена в цвета государственного флага России.