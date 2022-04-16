Ростов-на-Дону, 16 апреля, 2022, 13:08 — ИА Регнум. 36-летняя жительница Ростова-на-Дону стала жертвой телефонного мошенника, лишившись 300 тыс. рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МВД России 16 апреля.

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР Мошенник

Молодая женщина рассказала полицейским, что ответила на телефонный звонок от неизвестного. Злоумышленник представился сотрудником одного из банков и сказал о мнимом проведении сомнительных операций с банковским счётом. В целях сбережений средств аферист предложил женщине деньги на якобы безопасный счёт. Заявительница последовала инструкции мошенника и лишилась 300 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело о краже (ст. 158 УК РФ).