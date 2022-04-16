Кемерово, 16 апреля, 2022, 13:07 — ИА Регнум. В Кемеровской области в 2022 году почти 7 тысяч семей смогут заключить социальные контракты. Об этом сообщила министр социальной защиты населения региона Елена Федюнина.

ИА REGNUM Трудоустройство

«Реализация социального контракта в полномасштабном объёме началась с прошлого года. Мера поддержки направлена на стимулирование человека самостоятельно находить работу, работать, получать доходы и выводить семью из трудной жизненной ситуации. Даются средства для того, чтобы семья реализовала свой трудовой потенциал. Органы социальной защиты будут проверять эффективность выделенных средств», — рассказала она.

Федюнина напомнила, что если будет видна эффективность использования соцконтракта, то есть возможность обратиться за ним ещё раз.