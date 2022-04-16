Омск, 16 апреля, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Жители омских поселков Загородный, Степной, Большие Поля и микрорайона Амурский-2 остались без воды после аварии утром 16 апреля. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе «Росводоканала Омска», из-за перепада напряжения произошел гидроудар, ставший причиной повреждения на дюкере.

Росводоканал Омск Ремонтные работы в Омске

Ремонтники уже приступили к устранению повреждения. На время ремонтных работ водоснабжение абонентов было приостановлено. Для обеспечения горожан питьевой водой обеспечен подвоз. Ремонт планируется завершить уже к вечеру субботы.

Тем временем по факту аварийного прекращения водоснабжения проверку организовала прокуратура. По её результатам будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за содержание водопроводных сетей.

«Устранение аварии водопроводной сети, а также вопрос соблюдения прав граждан в части обеспечения подвоза воды на период ограничения находится на контроле прокуратуры Центрального округа г. Омска», — отметили в надзорном ведомстве.