Бишкек, 16 апреля, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Резкие колебания курса доллара США в Киргизии преимущественно связаны с психологическим фактором на фоне сохранения неопределенности на внешних финансовых рынках. Об этом сообщили в Национальном банке республики.

ИА REGNUM Доллар

Нацбанк отмечает, что не является жестким регулятором внутреннего валютного рынка, не определяет тенденции и не устанавливает какие-либо границы или коридоры колебаний курса валют.

«В Киргизии обменный курс не фиксированный, а формируется непосредственно покупателями и продавцами иностранной валюты исходя из своих потребностей», — утверждает финансовый регулятор.

Напомним, что с начала 2022 года Национальный банк Киргизии провёл пять интервенций для сглаживания резких колебаний курса валют. В этот период финансовый регулятор трижды выходил на внутренний валютный рынок для продажи $284,3 млн, в том числе $66,65 млн в наличной форме, а также дважды для закупки валюты на сумму $19,9 млн.