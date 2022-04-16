Энергодар, Украина, , 13:00 — REGNUM Стела, установленная на въезде в Энергодар Запорожской области, была перекрашена в цвета государственного флага России. Об этом 16 апреля сообщил член Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем телеграм-канале.

Флаг России

«Стела при въезде в Энергодар теперь выглядит так», — написал он своем сообщении и прикрепил к нему фотографию, на которой название города на стеле выкрашено в цвета российского триколора.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр транспорта ФРГ Фолькер Виссинг заявил, что нарушения в логистике (сбои в цепочках поставок и нехватка персонала) наблюдаются в связи со спецоперацией РФ на Украине.