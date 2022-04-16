Томск, 16 апреля, 2022, 12:58 — ИА Регнум. В Томской области за прошедшие сутки после COVID-19 выздоровели 204 пациента. Всего за время пандемии коронавирус победили 125 585 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Общее число подтверждённых случаев инфицирования к настоящему времени достигло 128 530. За сутки выявлен 121 новый носитель. В 40 случаях заразившиеся были госпитализированы в ковидные стационары.

Скончались за сутки двое пациентов с COVID-19. Таким образом, жертвами коронавируса в регионе стали 810 человек.