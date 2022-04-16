Архангельск, 16 апреля 2022, 12:58 — REGNUM Депутаты Архангельского областного собрания отчитались о доходах за 2021 год. Самым богатым парламентарием стал единоросс Александр Фролов, занимающий должность заместителя генерального директора строительной компании «Аквилон».
Согласно декларации, годовой доход Фролова составил 641 млн рублей. Депутат владеет земельным участком в 2000 квадратных метров, ½ доли участка в 1274 квадратных метра. Также у него есть дом в 287 квадратных метров. В собственности супруги Фролова находится квартира площадью 150,9. Ее доход за год составил 211 млн. рублей.
Семья Фроловых владеет также пятью квартирами площадью от 51,9 до 250,4 кв метров и 13 машиноместами.
Кроме того, в собственности депутата находятся автомобили «Land Rover Range Rover», «Lexus RX 300» и «Porsche Cayenne», а также лодкой «Buster-XL».
Напомним, в прошлом году Фролов заработал 239 млн рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин задекларировал доход в 10,2 млн рублей.