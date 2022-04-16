Архангельск, 16 апреля, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Депутаты Архангельского областного собрания отчитались о доходах за 2021 год. Самым богатым парламентарием стал единоросс Александр Фролов, занимающий должность заместителя генерального директора строительной компании «Аквилон».

Цитата из м/ф «В синем море, в белой пене». реж Роберт Саакянц. 1984. СССР Если хочешь быть богатым

Согласно декларации, годовой доход Фролова составил 641 млн рублей. Депутат владеет земельным участком в 2000 квадратных метров, ½ доли участка в 1274 квадратных метра. Также у него есть дом в 287 квадратных метров. В собственности супруги Фролова находится квартира площадью 150,9. Ее доход за год составил 211 млн. рублей.

Семья Фроловых владеет также пятью квартирами площадью от 51,9 до 250,4 кв метров и 13 машиноместами.

Кроме того, в собственности депутата находятся автомобили «Land Rover Range Rover», «Lexus RX 300» и «Porsche Cayenne», а также лодкой «Buster-XL».

Напомним, в прошлом году Фролов заработал 239 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин задекларировал доход в 10,2 млн рублей.