Москва, 16 апреля, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Среди российских секторов экономики кибератакам чаще всего подвергается банковская сфера. Об этом сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в интервью РИА Новости.

Телефонный мошенник

Кузнецов рассказал, что российский банковский сектор подвергается кибератакам различных типов. Среди наиболее распространённых он выделил DDoS-атаки и атаки вирусов-шифровальщиков, а также кражу данных.

«По собственному опыту могу сказать, что именно банковская отрасль сегодня является самой атакуемой в России», — подчеркнул зампред правления Сбербанка.

Он отметил, что чаще всего киберпреступники используют не уязвимости в банковских компьютерных системах, а прибегают к методам социальной инженерии. Так называют мошеннические методы манипулирования людьми, подталкивающие их к определённым действиям или разглашению конфиденциальной информации.

По оценкам Сбербанка, на социальную инженерию приходится до 90% всех финансовых преступлений. Самым распространённым методом социальной инженерии остаётся телефонное мошенничество.