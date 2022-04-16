Астрахань, 16 апреля, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Следственные органы Астраханской области возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, напавшего на сотрудников полиции, сообщили 16 апреля в пресс-службе СУ СКР по региону.

Скриншот страницы sledcom.ru Следственный комитет

По версии следствия, 12 апреля наряд полиции в ходе патрулирования увидел на на улице В. Мейера Трусовского района Астрахани мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения и выражался ненормативной лексикой.

Полицейские попытались доставить 39-летнего астраханца в отдел полиции, однако тот начал «наносить беспорядочные удары руками в область туловища двух представителей власти».

Теперь мужчине предстоит ответить за свои действия, следствие их квалифицировало по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.