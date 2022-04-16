Берлин, 16 апреля, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Нарушения в логистике (сбои в цепочках поставок и нехватка персонала) наблюдаются в связи со спецоперацией РФ на Украине. Об этом 16 апреля министр транспорта ФРГ Фолькер Виссинг.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Германии

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«Цепочки поставок сильно пострадали. Например, меньше используется «Шелковый путь», потому что экспедиторы исходят из рисков при перевозке товаров … Около 100 тыс. украинских водителей-дальнобойщиков не хватает в Польше, потому что они призваны на военную службу. Это 37% всех водителей грузовиков в Польше», — рассказал он в интервью RND.

В настоящее время, по его словам, важно «построить железнодорожное сообщение на Украину».