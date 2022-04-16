Кемерово, 16 апреля, 2022, 12:53 — ИА Регнум. В Кемеровской области завтра, 17 апреля, в нескольких районах ожидается высокая пожароопасность. Об этом сообщил региональный гидрометцентр.

22.mchs.gov.ru Высокая пожароопасность

«Ожидается высокая пожароопасность в Промышленновском, Ленинск-Кузнецком, Беловском районах, Междуреченском городком округе, местами в Новокузнецком районе 4 класса», — уточняется в прогнозе.

Отметим, что в Кузбассе завтра 17 апреля прогнозируется переменная облачность, без существенных осадков, ветер юго-восточный с переходом на юго-западный — ночью 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с, днём 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью — +2…+7 °C, местами до — 3 °C, днём — +13…+18 °C, местами до +24 °C.