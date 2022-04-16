Ростов-на-Дону, , 12:48 — REGNUM По прогнозам специалистов, уровень воды в реках Ростовской области не превысят неблагоприятных отметок и могут даже не достичь их. Затопление жителям Дона не грозит. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 16 апреля.

Река Дон Екатерина Булатова © ИА REGNUM

На протяжении десяти лет уровни половодья вследствие маловодности Дона и малых рек Ростовской области были около нормы и ниже. Опасаться следует сильных осадков.

«По прогнозу Северо-Кавказского управления Росгидромета, уровни весеннего половодья в 2022 году не превысят показатели прошлых лет и не достигнут опасных отметок. Наибольшую угрозу сегодня представляют риски, связанные с нагонными явлениями и подтоплением населенных пунктов обильными дождевыми осадками. Наиболее подвержены риску города Ростов и Батайск», — пояснил исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС России по Ростовской области Владимир Завер.

Маловодье же негативно сказывается на запасах питьевой воды, сельскохозяйственной деятельности, судоходстве, биоразнообразии.