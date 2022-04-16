Красноярск, 16 апреля, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Депутаты Государственной думы России из Красноярского края отчитались о своих доходах в 2021 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Наиболее богатым оказался представитель «Единой России» Александр Дроздов, задекларировавший доход в 50 650 тыс. рублей. В собственности у него имеются две квартиры на 136,5 и 128,8 кв. метров. У супруги депутата, заработавшей 2,1 млн рублей, имеется также автомобиль Infiniti QX50.

Следом идёт также единоросс Артур Чилингаров с доходом в 11 374 тыс. рублей. Это более чем на 3 млн меньше, чем в 2020 году. Депутату принадлежит земельный участок на 2020 кв. метров, квартира площадью 93,7 квадратов и гараж. У его супруги имеется ещё одна квартира на 87 кв. метров. У семьи Чилингаровых нет автомобиля, зато есть мотовездеход РМ 500.

Ещё три представителя ЕР Виктор Зубарев, Юрий Швыткин и Алексей Веллер заработали 8,6 млн, 6,3 и 5,9 млн рублей соответственно.