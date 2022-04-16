В Туле стартовал Кубок по бильярдному спорту среди глухих

Тула, 16 апреля 2022, 12:47 — REGNUM Кубок президента общероссийской спортивной федерации спорта глухих по бильярдному спорту стартовал в Туле 16 апреля, сообщили в управлении пресс-службы по региону.
Участниками состязания станут более 150 спортсменов из 10 регионов страны — Тулы, Москвы, Московской области, Калужской области, Рязани, Ростова-на-Дону, Самары, Томска, Новосибирска и Новокузнецка.
Соревнования проводятся в соответствии с международными правилами в дисциплине «свободная пирамида» в два этапа. На первом этапе участники выбывают из игры после второго поражения. Вышедшие во второй этап сыграют по олимпийской системе.