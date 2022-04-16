Тула, , 12:47 — REGNUM Кубок президента общероссийской спортивной федерации спорта глухих по бильярдному спорту стартовал в Туле 16 апреля, сообщили в управлении пресс-службы по региону.

В Туле стартовал Кубок по бильярдному спорту среди глухих Управление пресс-службы правительства Тульской области

Участниками состязания станут более 150 спортсменов из 10 регионов страны — Тулы, Москвы, Московской области, Калужской области, Рязани, Ростова-на-Дону, Самары, Томска, Новосибирска и Новокузнецка.

«Одна из наших приоритетных задач – развитие адаптивного спорта, включая создание необходимой инфраструктуры и подготовку специалистов. В условиях ограничений, с которыми столкнулись российские спортсмены и в том числе паралимпийцы, особенно важно сосредоточиться на развитии спорта внутри страны», — приветствовал участников состязанийминистр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев.

Соревнования проводятся в соответствии с международными правилами в дисциплине «свободная пирамида» в два этапа. На первом этапе участники выбывают из игры после второго поражения. Вышедшие во второй этап сыграют по олимпийской системе.