Кемерово, 16 апреля, 2022, 12:46 — ИА Регнум. В Кемеровской области окончание отопительного сезона не привязано к конкретной дате. Об этом сообщила Сибирская генерирующая компания.

СГК Отопительный сезон в Кузбассе

«Решения принимаются органами местного самоуправления, когда в течение пяти дней подряд среднесуточная температура держится выше +8°С, — говорится в телеграм-канале СГК Кузбасс». — Однако, если по прогнозам погоды ожидается резкое похолодание, то сроки отключения тепла могут быть скорректированы».

В компании напомнили, что в 2021 году в Кемерове отопительный сезон завершился 12 мая, в Новокузнецке — 14 мая.