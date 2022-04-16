Москва, 16 апреля, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Видеозапись, на которой запечатлено продвижение ВС России в освобождённых от киевских боевиков населённых пунктов Харьковской области, обнародовало 16 апреля Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

На выложенных в интернет кадрах видно, как встречающие колонны российской военной техники и боевые вертолеты ВС РФ жители населённых пунктов Харьковской области приветственно машут им государственными флагами России.

Также в Минобороны отметили, что российские военные развозят гуманитарную помощь и помогают местным жителям с хроническими заболеваниями добираться до больниц.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ВСУ обстреляли из артиллерии Куйбышевский район Донецка.