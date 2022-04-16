Москва, 16 апреля 2022, 12:45 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволяет устанавливать тарифы на перевалку сжиженного природного газа (СПГ) на терминалах компании «Новатэк» в иностранной валюте. Документ опубликован 16 апреля на официальном портале правовой информации.
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Закон направлен на снижение валютных рисков развития производства СПГ в Арктической зоне РФ.
Он допускает установление в иностранной валюте ставок на услуги по выгрузке, погрузке, хранению на морских перегрузочных комплексах СПГ, произведенного в Арктической зоне РФ — на весь срок окупаемости инвестпроектов строительства и эксплуатации данных комплексов.
Расчеты за такие услуги должны будут осуществляться в рублях.