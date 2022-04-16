Минск, , 12:42 — REGNUM Белорусский лидер Александр Лукашенко во время республиканского субботника в мемориальном комплексе «Хатынь» объявил о планах опубликовать информацию о деятельности западных дипломатов на территории Белоруссии.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Когда-нибудь это сделаю. Обобщим документально и вывалим, чем они здесь занимаются. Вы ужаснетесь … Это уже сродни фашизму — то, что они здесь делают в Беларуси», — передает его слова «БелТА».

Ранее Лукашенко заявил, говоря об интеграции с РФ, что он вместе с президентом РФ Владимиром Путиным покажет всему миру «кузькину мать».

«Мы с президентом Путиным покажем им. Как я вчера сказал: «Слушай, Владимирович, мы им покажем кузькину мать», — отметил он.

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