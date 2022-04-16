Куйбышев, Новосибирская область, , 12:41 — REGNUM В Куйбышеве следователи рассказали школьникам об ответственности за повреждение воинских захоронений. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Вандализм Цитата из соц.сети: vk.com/o_yugansk

«Руководитель Куйбышевского межрайонного следственного отдела полковник юстиции Олеся Каменева встретилась с учениками средних общеобразовательных школ, а также учащимися средне-специальных и высших образовательных учреждений города, — уточнили в ведомстве. — В ходе беседы она разъяснила ребятам нормы уголовного права, регламентирующие уголовную ответственность за уничтожение, либо повреждение воинских захоронений, памятников, стел, обелисков и других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России, и отметила, что расследование данной категории преступлений относится к подследственности Следственного комитета Российской Федерации».

Отметим, что санкция статьи 243.4 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 3 миллионов рублей.