Ростов-на-Дону, , 12:40 — REGNUM В Ростове-на-Дону в целях развития городских парков создали дирекцию парков. Об этом в своём телеграм-канале 16 апреля сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

Парк Tularegion.ru

«Главная задача дирекции — оптимизация бюджетных расходов за счёт сокращения административно-управленческого персонала, создание сильной материально-технической базы для выполнения работ по содержанию объектов собственными силами, повышение качества содержания территорий, расширение объёма услуг», — уточнил он.

Муниципальное автономное учреждение культуры (МАУК) организовано на базе парка культуры и отдыха имени Николая Островского и включается в себя парки имени Островского, имени Анатолия Собино и «Осенний». Дирекция займётся не только благоустройством и озеленением зон отдыха, но и обслуживанием аттракционов.

ИА REGNUM сообщало, что ростовчане оказались недовольны сбором платы за пользование спортивными объектами на территории парка «Левобережный». Новые правила начнут действовать с 1 мая. В социальных сетях интернет-пользователи выразили своё возмущение.

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