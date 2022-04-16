Тула, , 12:39 — REGNUM Немногим более 8 млн рублей составил доход губернатора Тульской области Алексея Дюмина за 2021 год. Сведения о доходах, расходах и имуществе губернатора и членов правительства Тульской области опубликованы на сайте правительства региона.

Алексей Дюмин Иван Шилов © ИА REGNUM

В 2021 году доходы Алексея Дюмина составили 8 025 650,04 рубля. Это на 500 тысяч больше, чем в 2020 году. Доходы супруги губернатора составили немногим больше — 9 965 944 рубля.

В собственности губернатора — земельный участок, жилой дом, а также квартира в 344 кв. м, два машиноместа, баня. Губернатор владеет автомобилем Toyota Land Cruiser 2008 года выпуска. Супруга Дюмина имеет в собственности автомобиль Range Rover Sport 2018 года выпуска.