Москва, , 12:35 — REGNUM Решение о закрытии въезда на территорию России премьер-министру Британии Борису Джонсону, главам МИД и минобороны этой страны Лиз Трасс и Бену Уоллесу, а также еще 11 британским политикам, приняли российские власти. Об этом 16 апреля сообщает пресс-служба МИД РФ.

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«В связи с беспрецедентными враждебными действиями правительства Великобритании, выразившимися, в частности, во введении санкций в отношении высших должностных лиц Российской Федерации, принято решение о включении в российский «стоп-лист» ключевых членов британского правительства и ряда политических деятелей», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что такое решение принято в качестве ответа на развязывание Лондоном информационно-политической кампании, направленной на международную изоляцию России и создание условий для ее сдерживания, а также удушения российской экономики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава минобороны Эстонии Калле Лаанет заявил, что западные антироссийские санкции на сегодняшний день не принесли желаемого эффекта.