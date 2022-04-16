Красноярск, 16 апреля, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Жителей Красноярского края предупредили о сильном ветре 17 апреля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону со ссылкой на данные синоптиков.

61.mchs.gov.ru Ураганный ветер усложнил работу спасателей

«17 апреля днём в центральных районах Красноярского края ожидаются порывы юго-западного ветра до 17-22 метров в секунду», — отметили в ведомстве.

В связи с этим спасатели призвали граждан не жечь траву, что в условиях порывистого ветра может привести к крупным пожарам.

С начала года в регионе зафиксировано более 130 палов травы. Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля под Минусинском произошёл крупный ландшафтный пожар, который уничтожил 20 домов.

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