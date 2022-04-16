Камышин, Волгоградская область, 16 апреля, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Проверку начала Волгоградская транспортная прокуратура после ЧП с катером на Волге, сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры 16 апреля.

ИА REGNUM Волга

«По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля вечером катер, на котором находились шесть человек, столкнулся с бакеном и перевернулся, В результате погиб мужчина, ещё четыре человека в больнице. До сих пор неизвестная судьба 12-летнего мальчика, находившегося в лодке.

Ранее СКР возбудил уголовное дело, задержан водитель судна — спасатель Камышинского поисково-спасательного подразделения ГКУ «Служба спасения». По данным следователей, он управлял служебным судном с пассажирами в состоянии опьянения.