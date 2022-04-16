Ростов-на-Дону, 16 апреля, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Ростовские огнеборцы спасли людей из горящего дома. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России.

Николай Хижняк ИА REGNUM Пожар

Пожар в одной из квартир многоэтажного жилого дома на улице Петренко вспыхнул вечером 15 апреля. Площадь возгорания составила 10 кв. метров. Благодаря оперативным действия пожарных спасены люди. Никто из жильцов дома не пострадал.

На месте происшествия работали 23 сотрудника МЧС России и восемь единиц техники.