Пекин, 16 апреля, 2022, 12:22 — ИА Регнум. Ракеты-носители «Чанчжэн-3B» и «Чанчжэн-4 °C» стартовали с космодромов Сичан и Тайюань с разницей в шесть часов 15 и 16 апреля. Об этом пишет газета China Daily.

Цитата из видео на YouTube Старт «Чанчжэн-5В»

Первый запуск прошёл на космодроме Сичан на юго-западе Китая. 15 апреля в 20:00 по местному времени стартовала ракета «Чанчжэн-3B» со спутников связи ChinaSat 6D.

Этот спутник разработан Китайской академией космических технологий. Он предназначен для передачи телевизионных сигналов на территории Южно-Китайского моря и в акватории Тихого океана.

16 апреля в 02:16 по местному времени с космодрома Тайюань в северной провинции Шаньси стартовала ракета-носитель «Чанчжэн-4 °C». Она вывела на орбиту спутник Шанхайской академии космических технологий, предназначенный для мониторинга окружающей среды.

Эти старты стали 415-м и 416-м запуском ракет-носителей семейства «Чанчжэн». С начала 2022 года Китай провёл 11 запусков ракет космического назначения.