Таллин, , 12:21 — REGNUM Западные антироссийские санкции на сегодняшний день не принесли желаемого эффекта. Об этом 16 апреля заявил глава минобороны Эстонии Калле Лаанет в интервью газете Handelsblatt.

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«Для оказания воздействия санкциям нужно время. До сих пор прошло относительно мало времени, так что мы пока не видим желаемого эффекта», — сказал он.

При этом Лаанет отметил, что у стран Запада, по его мнению, остаются возможности усилить санкции против России, такие как введение эмбарго на российские энергоносители.

Также глава эстонского минобороны добавил, что считает, что конфликт на Украине можно урегулировать с помощью комбинации дипломатических усилий и военных средств, в противном случае этот кризис может стать «замороженным конфликтом».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ряд российских бизнесменов, включая Павла Дурова и Игоря Бухмана, на протяжении последних месяцев просят не называть их гражданами России.