Кемерово, , 12:20 — REGNUM Театры и музеи Кемеровской области присоединились к акциям «Открытый занавес» и «День в музее» — вырученные от продажи билетов средства будут направлены на помощь беженцам из Донбасса и семьям военнослужащих, пострадавших в спецоперации. Об этом сообщили в правительстве региона.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, сегодня, 16 апреля, в Музее изобразительных искусств Кузбасса пройдёт акция «День в музее» — посетители смогут посетить выставки «Айвазовскому вослед…» и «Искусство объединяет», в отделе истории Кузбасского государственного краеведческого музея работает выставка «Твои Герои, Кузбасс!», а в Кузбасском центре искусств организованы выставки «Что есть истина» и «Магия карнавала».

«Кузбасскино» сегодня, 16 апреля, проведёт экскурсию в музей кино, а 17 апреля пройдёт показ мультфильма «Приручить дракона».

В Кемерове завтра, 17 апреля, театр кукол имени А. Гайдара покажет спектакль «Маша и Медведь», а Новокузнецкий драматический театр — спектакль «Зойкина квартира».