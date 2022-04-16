Кызыл, , 12:17 — REGNUM Бывший глава Тувы, с сентября 2021 года являющийся депутатом Госдумы Шолбан Кара-оол отчитался о своих доходах в прошлом году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Mercedes-Benz Gelandewagen Milhouse35

За год политик заработал 7045,5 тыс. рублей. В собственности у него имеется квартира на 30 кв. метров, а также роскошный внедорожник Mercedes-Benz G63 AMG. В безвозмездном пользовании у него также имеются земельный участок площадью 3586 кв. метров, дом на 769 квадратов, а также 152-метровая квартира.

Супруга парламентария задекларировала доход в размере 2619 тыс. рублей. Она владеет земельным участком под автозаправочную станцию на 8347 кв. метров, квартирой на 91 квадрат, двумя гаражами и нежилым зданием.

Добавим, что второй депутат из Тувы Айдын Сарыглар заработал менее 2338 тыс. рублей. Автомобиль у него также попроще — Toyota Allion. Вместе с супругой и двумя детьми политик владеет квартирой на 63,4 кв. метра.