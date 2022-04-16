Ростов-на-Дону, 16 апреля, 2022, 12:15 — ИА Регнум. В здании будущего музея истории Ростова-на-Дону на улице Московской проведут противоаварийные работы. Об этом в своём телеграм-канале сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

Rostov-gorod.ru Объекты культурного наследия в Ростове-на-Дону

«В рамках разработки проектно-сметной документации здания будущего музея на ул. Московской, 72 уже выполнен комплекс инженерных изысканий. Обследовано здание и подготовлен проект противоаварийных работ, разработан проект первоочередных мероприятий по сохранению объекта культурного наследия», — уточнил он.

ИА REGNUM сообщало, что доходный дом Максимова, построенный в 1899 году, где будет расположен музей истории Ростова-на-Дону, рушится. Об этом сообщали ранее очевидцы. Власти ранее сообщали, что разработка проектно-сметной документации завершится в первом полугодии 2023 года.

Здание является объектом культурного наследия и известно горожанам как дом с ангелами.