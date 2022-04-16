Москва, 16 апреля, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Москва заняла первое место в ежегодном индексе качества городской среды за 2021 год. Об этом 16 апреля сообщил руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

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Рейтинг городов был составлен министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. В нём Москва, по итогам 2021 года, набрала 293 балла из 360 возможных, что на 5 баллов больше, чем годом ранее. Всего в индекс было включено 1117 городов России.

«Создание благоприятной среды – одна из главных задач городского развития, решению которой в Москве уделяется особое внимание. Ключевую роль здесь играют городские программы, реализация которых способствует улучшению показателей индекса качества городской среды», — сказал Пуртов.