Воронеж, 16 апреля, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Ребёнок в возрасте десять месяцев получил травмы в результате автоаварии в Воронежской области 15 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области С места аварии

Авария произошла около 12:25 на 652 км автодороги М-4 «Дон» в Павловском районе. Как предварительно установлено, 32-летняя жительница Московской области, управляя автомобилем Kia Ceed, столкнулась с идущим впереди автомобилем Iveco.

В результате аварии травмы получила десятимесячная девочка, находившаяся в Kia. Ребёнка госпитализировали. По факту аварии начата проверка.

По данным полиции, всего за минувшие сутки в Воронежской области зарегистрировано 137 ДТП, травмы различной степени тяжести получили шесть человек, один человек погиб.