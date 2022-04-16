Ростов-на-Дону, 16 апреля, 2022, 12:08 — ИА Регнум. В фонд будущего музея истории Ростова-на-Дону передано уже более тысячи экспонатов. Об этом в своём телеграм-канале сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

Ярослав Чингаев Экспонат музея

«В фонд музея города Ростова-на-Дону от ростовчан продолжают поступать новые экспонаты. На хранении уже числится более 1000 предметов. Среди них — книги, картины, фотографии», — уточнил он.

ИА REGNUM сообщало, что власти Ростова-на-Дону объявили о приёме экспонатов для будущего музея в августе 2021 года. Все предметы изучают эксперты фондово-закупочной комиссии. Экспозиция до открытия городского музея временно размещена в историческом парке «Россия — моя история».